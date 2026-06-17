Nunca se buscó llenar el estadio: Impode

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Las imágenes que exhiben una baja asistencia en algunas transmisiones del Fan Fest mundialista "Somos Pasión Sin Límites" forman parte de un intento por desacreditar una iniciativa que busca acercar la Copa del Mundo a la población, consideró el director del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), Francisco Javier Serrano Altuzar, al responder a los cuestionamientos surgidos en torno al programa impulsado por el Gobierno del Estado.

Luego de que en redes sociales circularan fotografías de gradas con poca afluencia en el estadio Libertad Financiera, el funcionario aseguró que la dependencia se mantiene tranquila respecto a los resultados.

Sostuvo que el objetivo nunca fue llenar, sino brindar a la ciudadanía una alternativa gratuita para vivir el ambiente mundialista. Dijo que las actividades también fueron llevadas a cuatro municipios estratégicos, con el propósito de que personas que difícilmente podrían costear una experiencia relacionada con el torneo tuvieran acceso a ella.