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Aún retiene la CGE 17 proyectos municipales

El Ayuntamiento espera liberación de prebases que impiden su licitación

Por Rolando Morales

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Aún retiene la CGE 17 proyectos municipales
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      Entre 14 y 17 proyectos de obra pública del Ayuntamiento de la Capital permanecen detenidos en la etapa de revisión de prebases por parte de la Contraloría General del Estado, informó el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza.

      Obras pendientes y revisión de prebases

      Entre las obras pendientes de autorización se encuentran la Unidad Deportiva La Garita, el paso inferior vehicular de El Saucito, el puente de Villa Magna, intervenciones en el Eje 140, trabajos de bacheo en la Zona Industrial, pavimentaciones en el camino a Peñasco y diversas canchas deportivas.

      El funcionario aclaró que las obras no se encuentran en una fase de licitación suspendida, sino que aún esperan la liberación de las prebases que el Municipio envió para revisión.

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      Impacto en licitaciones y ejecución de obras

      Explicó que mientras la Contraloría no concluya ese proceso, las convocatorias no pueden publicarse y, por tanto, tampoco puede iniciar el procedimiento para contratar a las empresas que ejecutarán los trabajos.

      Chávez Garza detalló que una vez obtenida la autorización estatal, el Ayuntamiento deberá publicar las licitaciones y desarrollar un proceso que puede extenderse alrededor de 45 días.

      Entre las obras que el municipio considera prioritarias destacan el puente de El Saucito, el de Villa Magna y las intervenciones en la Zona Industrial, particularmente en los ejes comprendidos entre el 126 y el 138.

      El director indicó que la administración contempla ejercer más de 600 millones de pesos de recursos propios, además de alrededor de 200 millones de pesos de origen federal. De las 90 obras proyectadas para este año, aseguró que 77 ya se encuentran en ejecución.

      Aunque afirmó que todavía existe margen para ejercer los recursos antes de que concluya el año, insistió en que el municipio espera una pronta resolución.

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