Ofrece Banobras créditos a municipios

El delegado de Banobras en San Luis Potosí, Armando Navarro, aseguró que la entidad atraviesa un “momento óptimo” para acceder a financiamientos públicos, al destacar que actualmente los municipios potosinos solicitan más créditos en comparación con otras delegaciones del país. Explicó que el banco ha intensificado la promoción de sus alternativas de financiamiento con el objetivo de ampliar las oportunidades de inversión estatal y municipal.

Navarro detalló que, a diferencia de San Luis Potosí, más de 15 estados del país ya cuentan con los mecanismos e instrumentos jurídicos necesarios para que todos sus municipios puedan acceder sin restricciones a financiamientos respaldados por la banca de desarrollo. En el caso potosino, dijo, existe un área de oportunidad para actualizar estas iniciativas y facilitar el acceso a recursos que hoy se encuentran disponibles a nivel federal.

El delegado recordó que Banobras opera en un entorno competitivo en el que también participan la banca comercial y otras instituciones públicas, aunque destacó que, al ser un banco del Gobierno Federal y de la Secretaría de Hacienda, ofrecen mejores tasas y condiciones para los gobiernos que buscan financiar obras de infraestructura, servicios públicos o proyectos estratégicos.

Navarro subrayó que la coordinación entre Banobras, los municipios y el Gobierno del Estado es clave para detonar mayores inversiones en 2026. Afirmó que, de consolidarse esta relación, San Luis Potosí podría acceder a una mayor liquidez proveniente de la federación, lo que permitiría ampliar la capacidad de ejecución de proyectos locales.

Finalmente, destacó que la entidad se encuentra en condiciones favorables para aprovechar los instrumentos financieros de la banca de desarrollo, siempre y cuando se avance en los ajustes jurídicos necesarios para que más municipios puedan participar.