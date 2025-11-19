Otorgar permisos de manejo a menores, aumentaría accidentes

Durante los trabajos de conformación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gustavo Mercado Garay, informó que buscarán la aprobación de un descuento total para los permisos de conducción en menores de edad; sin embargo, colectivos de movilidad han señalado la falta de respaldo en evidencia para sostener dicha propuesta

Señaló que durante las mesas de trabajo de Hacienda Municipal, se logró el acuerdo inicial junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para otorgar un incentivo del 100 por ciento de descuentos, en los permisos de conducir para menores de edad. De acuerdo con la actual Ley de Ingresos del Ayuntamiento capitalino, para el actual año fiscal, tanto el permiso como la renovación para conducir a menores de edad entre los 16 y 18 años, por un plazo máximo de seis meses, mantiene un costo de 6 UMAs, lo que equivale a un total de 678.8 pesos.

Al respecto de esta medida, el colectivo Pedaleando SL, señaló que la medida no tiene un respaldo en evidencia, ni en las mejores prácticas internacionales de seguridad vial, pues aumenta el riesgo de que personas jóvenes sufran siniestros viales, siendo la principal causa de muerte entre jóvenes de 5 a 29 años de edad en México y en el mundo de acuerdo con la OMS y el Instituto Nacional de Salud Pública.

El colectivo afirmó que ninguno de los supuestos beneficios, reduce el riesgo real ni mantiene la seguridad en una actividad altamente riesgosa, de igual forma denunciaron que al cuestionar al regidor Garay al respecto, este respondió con descalificaciones textuales.

