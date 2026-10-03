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Se eleva cauce del Río Valles casi un metro en un día

Los niveles se ubican en 1.72 metros, aunque todavía lejos de la escala crítica máxima

Por Huasteca Hoy

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD VALLES.- El río de este municipio creció 84 centímetros en menos de 24 horas, durante este flujo de humedad del norte del país, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      El jueves, el caudal tenía una escala de 88 centímetros de profundidad, pero las tormentas de la madrugada que continuaron el viernes, subieron los niveles hasta el 1.72 metros de escala, a cuatro metros todavía de la escala crítica máxima. 

      De acuerdo con la Conagua, en las áreas de Micos y de Santa Rosa, donde hay estaciones de medición, en esta jornada de viernes cayeron 141 milímetros, lo que por lo regular suele caer en tres días de lluvias intermitentes. 

      El pronóstico del clima indica que durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre habrá precipitaciones en el norte de la Huasteca, lugar donde nace el río Valles.

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