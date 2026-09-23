Parque vehicular del estado aumenta 64.5% en 10 años

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El estado de San Luis Potosí cerró 2025 con un millón 670 mil 280 vehículos de motor registrados en circulación, de acuerdo con la Estadística de Vehículos de Motor Registrados en Circulación (VMRC) del Inegi.

Crecimiento del parque vehicular en San Luis Potosí

La cifra representa un incremento de 654 mil 937 unidades respecto de 2015, cuando se contabilizaron 1 millón 15 mil 343 vehículos, lo que equivale a un crecimiento acumulado de 64.5 por ciento en diez años.

Los datos muestran una tendencia ascendente continua. Entre 2015 y 2025, el padrón vehicular pasó de 1.01 millones a 1.67 millones de unidades, con aumentos particularmente acelerados a partir de 2022. El mayor salto anual se registró entre 2023 y 2024, cuando se incorporaron más de 124 mil vehículos adicionales al parque vehicular estatal. De 2024 a 2025 el estado agregó 69 mil 911 vehículos, equivalente a un crecimiento anual de 4.37 por ciento.

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Composición y congestión vehicular en San Luis Potosí

Del total de 1 millón 670 mil 280 vehículos, los automóviles continúan siendo el principal componente del parque vehicular estatal lo que representa el 51.4 por ciento, seguidos por las unidades de carga y las motocicletas.

En conjunto, automóviles, motocicletas y vehículos de carga concentran el 99.7 por ciento de los vehículos registrados en circulación en San Luis Potosí, mientras que los camiones para pasajeros representan apenas el 0.3 por ciento del total estatal con 4 mil 953 unidades.

El crecimiento del parque vehicular también se ha reflejado en mayores niveles de congestión. De acuerdo con el informe INRIX Global Traffic Scorecard 2025, tan solo en la capital potosina los habitantes perdieron en promedio 30 horas al año por tráfico vehicular durante 2025, frente a 22 horas en 2024 y 20 horas en 2023, una tendencia al alza que colocó a San Luis Potosí entre las diez ciudades mexicanas con más tiempo perdido por congestionamientos.