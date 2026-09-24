Festejan a Nuestra Señora de Las Mercedes

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Este jueves 24 de septiembre, la Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en la colonia Industrial Mexicana, celebra a su Santa Patrona con diversas actividades religiosas y festivas, mientras que en el Mercado de la Merced también se llevan a cabo festejos en honor a la imagen, en los que además se agradece por el 78 aniversario de este centro de abasto.

Tanto en la parroquia como en el mercado, devotos y fieles se reúnen para agradecer y elevar oraciones a Nuestra Señora de las Mercedes, principalmente por salud y trabajo, como parte de una tradición que año con año congrega a comerciantes, familias y habitantes de la zona.

En el Mercado de la Merced, las celebraciones incluyeron la noche del miércoles un baile sonidero, como parte de las actividades organizadas para conmemorar a la santa patrona y el aniversario 78 del mercado.

En la parroquia, el programa contempla durante este jueves misas, mañanitas, la participación de danzantes, una misa de unción de enfermos, danza folklórica y la celebración solemne presidida por el arzobispo de San Luis Potosí, monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, acompañado por sacerdotes del decanato e invitados.

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Las actividades religiosas comenzaron desde las 6:00 de la mañana con el repique de campanas, seguido a las 7:00 horas por las mañanitas a la Virgen y una misa con mariachi.

Posteriormente se ofreció café y pan a los asistentes y se programaron presentaciones de danzantes.

A las 12:00 del día se llevará a cabo la Misa de Unción de Enfermos, mientras que por la tarde se contempla la presentación de danza folklórica y, a las 6:30, la misa solemne que marcará uno de los momentos principales de la celebración.

Después de la misa se tendrá la participación de un mariachi y de la banda "11 Vientos". Como cierre de los festejos, esta noche se realizará la tradicional quema de pólvora, además del repique de campanas.

La celebración forma parte del novenario en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, en el que durante los días previos participaron distintos sectores parroquiales, peregrinos, grupos religiosos, coros, monaguillos y comerciantes, además de actividades como una carrera atlética y una kermés.