Pide CROM participar en negociación del T-MEC

Viene un año con un escenario de incertidumbre muy abierta y generará muchos retos que deberán ser superados y se derivan de las negociaciones del tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC) que obligarán a ser creativos para que la planta laboral no se vea afectada, advirtió César Lara Rocha, secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

Aseguró que 2025 fue un año muy irregular, porque hubo picos buenos y complicados y paros técnicos, pero con todo ese escenario, finalmente hubo contención, las empresas participaron de mejores decisiones al no hacer despidos masivos, hay acuerdos y convenios de algunos sindicatos con la industria y fue posible la diversificación de actividades.

Considero que los propios empresarios entendieron que trabajando con las medidas de contención pudieran enfrentar un mejor año 2026, que incluye las certezas que arroje el fin de la negociación del tratado comercial de América del Norte.

Dijo que San Luis Potosí es un estado que ha ofrecido fuerte estabilidad en términos laborales, se ha dado crecimiento económico y desarrollo de infraestructura y todas las condiciones anteriores hacen creer que a final de 2026 habrá un panorama mejor con respecto al de ahora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que a él le gustaría que los sindicatos sean invitados a las mesas de negociaciones para aportar las ideas ante el gobierno y las cámaras empresariales.

Recordó que según las referencias, en 1993, durante las negociaciones del Tratado Trilateral Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) los sindicados participaron de manera activa en Washington y en Vancouver de manera paralela con los trabajos en la Ciudad de México.