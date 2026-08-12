Pide Indepi no regatear con artesanos
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No está erradicada la práctica del regateo en la compra de artesanías a quienes invierten días a una obra manual que luego puede que algunos pidan a bajo costo, pero la práctica que los afecta ha venido disminuyendo, aseguró Bernarda Reyes, directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Indepi).
Dijo que se debe hacer todo lo necesario para reeducar a las personas y prepararlas para adquirir los productos artesanales al alto valor que representa el trabajo de muchas horas invertidas en la elaboración de un producto, que finalmente en el mercado es de los más queridos como regalo útil o en su caso como recuerdo para los potosinos y quienes vienen de visita.
Se refirió a los intermediarios, a quienes les pidió que sean justos con el valor del trabajo de los artesanos, pero también que estos últimos recuerden que sus productos no deben ser objeto de regateo, debe haber un precio justo y como tal se debe mostrar en el mercado.
Añadió que es una educación que debe favorecer no solo a los intermediarios, sino también a los que producen, para dar su justo valor a la sabiduría ancestral.
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