Piden reparación del drenaje en la Rivas Guillén

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En las oficinas centrales de la Planta Potabilizadora Los Filtros, vecinos de la colonia Genovevo Rivas Guillén en Soledad de Graciano Sánchez, presentaron un escrito para pedir la intervención al drenaje que en apariencia fue tapado por comercios, basura y escombros de tuberías que ya no sirven, que por falta de funcionamiento envía las aguas negras a la calle.

Los vecinos quejosos, que viven en la calle Plan de Ayala, consideraron que si no hay una respuesta cerrarán las oficinas del organismo operador y les van a llevar bolsas de excremento recolectado de las zonas donde surge una fuga de aguas negras. Los vecinos comentaron que solo se les argumenta que no hay dinero que ajuste para proporcionar el mantenimiento a la red de drenaje, pero que además está afectado el equipo hidroneumático para extraer los sólidos de la cañería.

Informaron que el agua negra se les está metiendo a las casas, lo que no tarda en provocar un problema muy grave de salud para las personas vulnerables. Los vecinos consideraron que sí hay maneras de destapar el drenaje, pero no se ve que haya intervención de las autoridades para destrabar el problema.