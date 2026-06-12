logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Piden reparación del drenaje en la Rivas Guillén

Por Martín Rodríguez

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Piden reparación del drenaje en la Rivas Guillén
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En las oficinas centrales de la Planta Potabilizadora Los Filtros, vecinos de la colonia Genovevo Rivas Guillén en Soledad de Graciano Sánchez, presentaron un escrito para pedir la intervención al drenaje que en apariencia fue tapado por comercios, basura y escombros de tuberías que ya no sirven, que por falta de funcionamiento envía las aguas negras a la calle. 

      Los vecinos quejosos, que viven en la calle Plan de Ayala, consideraron que si no hay una respuesta cerrarán las oficinas del organismo operador y les van a llevar bolsas de excremento recolectado de las zonas donde surge una fuga de aguas negras.  Los vecinos comentaron que solo se les argumenta que no hay dinero que ajuste para proporcionar el mantenimiento a la red de drenaje, pero que además está afectado el equipo hidroneumático para extraer los sólidos de la cañería.

      Informaron que el agua negra se les está metiendo a las casas, lo que no tarda en provocar un problema muy grave de salud para las personas vulnerables. Los vecinos consideraron que sí hay maneras de destapar el drenaje, pero no se ve que haya intervención de las autoridades para destrabar el problema.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Disfrutan 8 mil juego de la Selección en el estadio
        Disfrutan 8 mil juego de la Selección en el estadio

        Disfrutan 8 mil juego de la Selección en el estadio

        SLP

        Rubén Pacheco

        Por las medidas de seguridad impuestas al ingreso del estadio, los asistentes no pudieron ingresar bebidas embriagantes

        Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026
        Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026

        Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026

        SLP

        Rubén Pacheco

        El reporte de la SHCP señala una reducción en participaciones, pero no afecta proyectos en la materia

        SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE
        SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE

        SNTE-SLP condena actos violentos de la CNTE

        SLP

        Martín Rodríguez

        Negociación gradual benefició a personal sindicalizado con mejoras salariales y en prestaciones en 2026

        Ochoa Limón defiende su nombramiento en la CEPC
        Ochoa Limón defiende su nombramiento en la CEPC

        Ochoa Limón defiende su nombramiento en la CEPC

        SLP

        Rubén Pacheco

        El nombramiento representa un avance en paridad de género, señaló