Plantea la AEP agenda para los candidatos

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La seguridad y el estado de derecho deberán ser los verdaderos factores que generen un clima estable y favorable para atraer la inversión a San Luis Potosí y tiene que ponerse fuerza en la inversión en movilidad a largo plazo, consideró para el perfil de los candidatos de 2027, la coordinadora de la Alianza Empresarial Potosina (AEP), Imelda Elizalde Martínez.

Señala que también debe haber proyectos que realmente aprovechen la energía solar y debe profundizarse en las acciones para el bienestar social,

Dijo que también se espera que en los proyectos de los próximos aspirantes a los cargos de elección popular, trabajen sobre la conectividad de San Luis Potosí no solo a través de la Carretera 57, sino por medio de diversas vías alternas que cruzan alrededor del estado y alrededor de diversos destinos.

Consideró que todos los aspirantes deberán generar proyectos a largo plazo, lo que se ha venido demandando como iniciativa privada a partir de ahora, por ejemplo en el recurso hídrico y en el recurso energético.

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Recordó que no hay forma de crecer con infraestructura deficiente, donde haya problemas no solo en la parte eléctrica sino en la conectividad.

Demandó que se desarrolle la capacidad conexión de la infraestructura energética que ya se encuentra ahí lista para usarse, no solo hacia la industria que es la principal solicitante, sino también de una manera inteligente a los centros urbanos, de manera inteligente.