Plantean agilizar la situación jurídica de niños en abandono

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Hasta cinco años pueden pasar niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social de San Luis Potosí sin que se resuelva su situación jurídica. Los juicios de pérdida de la patria potestad pueden prolongarse durante meses y los emplazamientos por edictos tardan entre 12 y 18 meses, de acuerdo con una iniciativa presentada en el Congreso del Estado.

La propuesta legislativa señala que estas demoras judiciales prolongan la institucionalización de menores y sostiene que el problema no radica necesariamente en la falta de familias idóneas para adoptar ni en la actuación de los centros de asistencia, sino en los tiempos del proceso ordinario para retirar la patria potestad.

Para reducir esos plazos, el diputado Luis Felipe Castro Barrón plantea crear un juicio sumario cuando la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) asuma la tutela provisional. La iniciativa también propone reducir de cuatro a dos meses el periodo de incumplimiento injustificado de las obligaciones alimenticias que puede derivar en la pérdida de la patria potestad.

El proyecto contempla que los edictos se publiquen una sola vez, una vez comprobada la imposibilidad de localizar a la persona demandada. Además, fija cinco días hábiles para contestar la demanda, una audiencia única dentro de los diez días hábiles siguientes y un máximo de tres días hábiles para dictar sentencia. La PPNNA deberá integrar informes de al menos tres instituciones públicas para acreditar la búsqueda y localización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La iniciativa propone reformar el Código Familiar y el Código de Procedimientos Civiles del estado. Aunque se sustenta en el interés superior de la niñez y en instrumentos internacionales de protección de sus derechos, los cambios aún deben ser aprobados para entrar en vigor. El proyecto prevé que, una vez publicado el decreto, el Poder Judicial y la PPNNA dispongan de 60 días naturales para adecuar

sus procedimientos.