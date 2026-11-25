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Frente al Santuario del Señor de Burgos, los automóviles que van hacia el Centro o la salida a Zacatecas circularían por debajo de la avenida Fray Diego de la Magdalena. En la superficie quedaría una plazoleta para las fiestas patronales de El Saucito. Esa era la propuesta que el Ayuntamiento de San Luis Potosí buscaba ejecutar este año y que el martes 24 de noviembre perdió su financiamiento.

El paso a desnivel era la pieza central de "Orgullo Saucito", un programa más amplio que la administración de Enrique Galindo Ceballos comenzó a licitar en noviembre de 2022.

Según el archivo de Pulso, el paquete comprendía diez licitaciones e incluía un colector pluvial de 2.6 kilómetros. El alcalde sostuvo entonces que el colector serviría para evitar que se inundara el paso inferior y aliviar los anegamientos en colonias del norte. Esa parte del proyecto sí avanzó: en agosto de 2024, el municipio reportó que ya había instalado más de dos kilómetros de tubería.

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El diseño vial cambió después de que vecinos y comerciantes objetaron la primera propuesta. Les preocupaba cómo entrarían a sus colonias, dónde descargarían mercancía los proveedores y qué pasaría con la vendimia durante la fiesta del Señor del Saucito. En 2023, habitantes del barrio también acudieron al amparo por la posible afectación al arbolado y a inmuebles históricos, entre ellos el templo y la ermita.

En 2025, el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, explicó cómo se atenderían esos reclamos. El tránsito de paso tendría cuatro carriles subterráneos, dos por sentido. Arriba se conservarían la circulación local, los accesos a San Ángel y espacios de estacionamiento, carga y descarga.

Junto al panteón se proyectaban andadores y una ciclovía. La apuesta era que los automovilistas pudieran atravesar el barrio y que, al mismo tiempo, vecinos, comerciantes y peregrinos conservaran el uso del espacio frente al santuario.

Con el acuerdo del martes quedaron pendientes tanto el cruce subterráneo como esas adecuaciones en la superficie. El Cabildo aprobó por mayoría retirar el financiamiento previsto para el paso inferior. Los 151 millones 936 mil 347 pesos, provenientes de la subasta de predios municipales, se destinarán en conjunto al parque de patinaje de El Rosedal, un auditorio en La Garita y la rehabilitación del Eje 140 de la Zona Industrial.

La regidora Margarita Hernández Fiscal, presidenta de la Comisión de Hacienda, atribuyó el aplazamiento a que la Contraloría General del Estado no autorizó el proyecto a tiempo.

Añadió que iniciar los trabajos ahora interferiría con las fiestas patronales de febrero, algo que la alcaldía se comprometió a evitar. Según la regidora, la obra podría retomarse en 2027, pero para entonces el Ayuntamiento tendrá que conseguir de nuevo los recursos.