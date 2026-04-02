Presas, al 80% de su llenado

En la actualidad, el almacenamiento de las presas de San Luis Potosí, es superior al 80 por ciento, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

El directivo estatal destacó que la captación actual de los cuerpos de agua en el estado, se debe a las lluvias registradas durante el año pasado, eso sin considerar la recarga de los mantos freáticos

Aunque las condiciones hídricas para el abasto de agua son favorables, subrayó que la CEA mantiene comunicación con los ayuntamientos y los organismos operadores para que operen correctamente las plantas potabilizadoras y el sistema de distribución.

“Tenemos buenos niveles en cuestión de las presas (…) el valle de San Luis es una zona de descarga donde descargamos el acuífero, pero realmente la recarga, inclusive ni siquiera es en gran parte de aquí del estado”, exteriorizó.

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Sumado a la cobertura municipal, refirió que la institución brinda servicio gratuito de transporte de pipas en colonias con desabasto en la zona metropolitana, a través de una flotilla propia de 40 camiones tipo pipa.

“Traemos horarios de las seis de la mañana hasta las 12 de la noche. Tenemos distintos horarios con los trabajadores en diferentes turnos y tenemos trabajando nuestras pipas de manera permanente”, remató.