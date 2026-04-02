Pide Cavazos no polemizar por procesión

No se debe polemizar por la participación del gobernador y su esposa en la Procesión del Silencio, porque precisamente en Semana Santa, generar desencuentros es lo que menos necesitamos, más bien es un tiempo de encuentro, advirtió el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Cuestionado acerca de un escrito que feligreses le enviaron para solicitarle que el gobernador y su esposa Ruth González no participen en la procesión, el arzobispo dijo que es tiempo de que todas las personas estén en paz y hacen lo necesario para conseguir la paz.

Dijo que la Semana Santa como tal es una semana por la paz, porque Jesucristo trajo precisamente la paz ese día.

En la cruz pondría en paz a todas las personas y todas las cosas.

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