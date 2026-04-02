Sin fecha, la compostura del pozo Jacarandas II

El organismo Interapas mantiene fuera de operación el pozo Jacarandas II desde el pasado 24 de febrero, debido a daños en su estructura interna que han complicado su rehabilitación, sin que hasta el momento se haya definido una fecha para su reactivación.

De acuerdo con la información oficial, la falla se originó por un daño en la columna del pozo, lo que provocó el desprendimiento de un tramo de tubería en el interior. Esta situación ha impedido su funcionamiento normal y obligó a realizar maniobras especializadas para recuperar el equipo de bombeo.

Las labores de reparación continúan con trabajos técnicos de alta precisión, ya que el equipo afectado se encuentra al interior de la infraestructura, lo que requiere tiempo y procedimientos complejos para su extracción y reposición.

Mientras el pozo permanece sin operar, el organismo ha implementado un esquema de abastecimiento mediante camiones cisterna para atender a las colonias que dependen de esta fuente, entre las que se encuentran Hidalgo, Rural Atlas, San Ángel, Torres de México, Valle Verde, Saucito, División del Norte, Mezquital, El Rosedal, La Forestal, Santa Cristina, San Humberto, Villas del Saucito y Retornos.

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Las cuadrillas trabajan de forma