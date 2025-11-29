logo pulso
Presentarán obra literaria del padre Peñalosa en la FIL

Por Martín Rodríguez

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Las aportaciones de Joaquín Antonio Peñalosa a la literatura y el periodismo, van empacadas en un solo libro a Guadalajara. Este domingo, la recopilación póstuma de sus aportaciones en columnas a periódicos y sus reflexiones religiosas, serán presentadas en la Feria Internacional del Libro (FIL).

El libro que será presentado se llama día con día colaboraciones periodísticas 1988 1997 del presbítero Joaquín Antonio Peñalosa Santillán.

Ese libro es fruto de una colaboración entre el Seminario Guadalupano Josefino y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Según la descripción del producto, se trata de un muestrario amplio y profuso de la actividad del padre Peñalosa en la prensa periódica, cuya curaduría corrió a cargo del sacerdote Juan Jesús Priego Rivera, actual rector del Colegio Pontificio Mexicano en Roma; además colaboraron Juan Antonio Pascual y Victoria Carreón.

Esta obra es una invitación a ser más conscientes de nuestro ser en el mundo y a poner cada cosa en su lugar, como nos exhorta en la parábola de la cebolla: habrá que gritar a este mundo salvajemente cosificado que lo primero no son las cosas, sino 

el hombre.

Ana Paula Vázquez

Samuel Moreno

Patricia Aradillas Aradillas adelanta cambios en la dirección de Villa de Pozos.

Martín Rodríguez

Klaus von Moltke suplirá a Harald Gottsche, responsable de la transición a la electromovilidad

Ana Paula Vázquez

Justifica Sara Rocha Medina recursos extras para el 2026