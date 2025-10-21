logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Presume la Sedesore reducción de pobreza

Por Samuel Moreno

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Presume la Sedesore reducción de pobreza

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado como parte del cuarto informe de gobierno, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), María del Rosario Martínez Galarza, aseguró que la pobreza en San Luis Potosí ha disminuido significativamente, debido a la implementación de diversos programas sociales.

Según la funcionaria, en 2022 la población en situación de pobreza era de un millón 20 mil 360 personas, mientras que en 2024 se redujo a 874 mil 848, lo que representa 145 mil personas menos. La pobreza extrema, indicó, disminuyó en 2.3 por ciento, equivalente a 67 mil personas.

Martínez Galarza destacó inversiones por más de 49 mil millones de pesos en programas que incluyen apoyo al ingreso, alimentación nutritiva, infraestructura social, electrificación, caminos, educación y atención médica. Entre los programas emblemáticos se encuentran “Tarjeta Rosa”, “Clave Verde” y “Tu casa, tu apoyo”, que han beneficiado a miles de familias en los 59 municipios del estado.

Sin embargo, las y los diputados asignados a esta comparecencia no cuestionaron de forma directa que, pese a la reducción reportada, aún persisten importantes carencias sociales en varias zonas rurales y comunidades indígenas de la entidad. La atención a seguridad alimentaria y servicios básicos, remarcan, no siempre llega con la cobertura o frecuencia que requieren los hogares más vulnerables, y los costos de traslado para acceder a productos y servicios siguen afectando a muchas familias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, la secretaria reconoció la importancia de acercar los programas a las comunidades más alejadas, especialmente en la Huasteca potosina, pero los críticos señalan que los beneficios aún no alcanzan a todos los sectores que enfrentan pobreza multidimensional y rezago educativo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica
Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

SLP

Redacción

Familia de un hombre de 38 años decide regalar vida a desconocidos

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC
Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

SLP

Samuel Moreno

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino
Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

SLP

Flor Martínez

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo
Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

SLP

Flor Martínez