Separa UASLP a trabajador y docente acusados por violencia de género
Los hechos fueron expuestos recientemente en las facultades de Derecho y en Psicología
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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) determinó separar de sus actividades a dos personas señaladas por presuntas conductas de violencia de género en las facultades de Psicología y Derecho, informó el rector Alejandro Zermeño Guerra, quien confirmó que ambos casos ya son atendidos por la institución.
Sobre la denuncia de una estudiante de Psicología por un presunto abuso sexual, el rector explicó que el señalado es un trabajador de la cafetería de la facultad, establecimiento que opera bajo una concesión, por lo que fue separado de sus funciones tras conocerse los hechos.
En el caso de Derecho, donde un docente fue denunciado por presuntos comentarios inapropiados durante una clase, Zermeño Guerra confirmó que se activó el Protocolo Universitario para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género y se determinó apartar al profesor de sus actividades durante este viernes.
El rector señaló que ambos asuntos tienen condiciones distintas, debido a que la persona señalada en Psicología no forma parte de la comunidad universitaria, mientras que el caso de Derecho involucra directamente a un integrante del personal académico.
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Asimismo, defendió el funcionamiento del protocolo universitario, que fue actualizado recientemente y se encuentra en sus primeras etapas de aplicación. Consideró que las conductas individuales son el origen de estos problemas, aunque sostuvo que la Universidad debe mantener mecanismos para atender las denuncias y prevenir cualquier manifestación de violencia en sus espacios.
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