Vecinos temen formación de socavón en la San Antonio

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Vecinos de la colonia San Antonio manifestaron su preocupación por el riesgo de que se forme un socavón en la calle Manuel Ávila Camacho, a la altura del número 650, debido a que el pavimento presenta hundimientos que aseguran, se han agravado con el paso de los meses sin que las autoridades intervengan.

Los habitantes señalaron que temen que las lluvias recientes hayan reblandecido aún más el terreno, lo que podría incrementar el riesgo de afectaciones en las viviendas cercanas.

De acuerdo con los vecinos, el deterioro de la vialidad estaría relacionado con posibles filtraciones y constantes colapsos de la red de drenaje en la zona.

Indicaron que el problema comenzó hace aproximadamente dos años y se agravó a principios de 2026, cuando los hundimientos se hicieron más evidentes.

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Pese al tiempo transcurrido y a los reportes presentados ante el Interapas y el Ayuntamiento, afirmaron que ninguna autoridad ha acudido para atender la situación.

Además del riesgo que representa para las viviendas, los vecinos señalaron que la humedad acumulada ha favorecido el crecimiento de hierba dentro de los hoyos, una condición que, aseguran, evidencia el tiempo que el problema ha permanecido sin solución.

Ante la falta de atención, los propios habitantes han colocado señalamientos improvisados desde palos para advertir a peatones y automovilistas sobre el peligro. Asimismo, desde el año pasado mantienen cerrado ese tramo de la calle para prevenir accidentes.

En las inmediaciones también se observan otros hundimientos, algunos delimitados con neumáticos para alertar a quienes transitan por el lugar, aunque son de menor dimensión que el punto principal.

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Los afectados reiteraron su llamado a las autoridades para que revisen las condiciones de la red sanitaria, ante el temor de que los daños se extiendan y comprometan la seguridad de las viviendas.

También solicitaron la rehabilitación del drenaje y la pavimentación de las calles de la colonia, obras que, aseguraron, han pedido desde hace tiempo sin obtener una respuesta.