Pretende el TEE cerrar sin rezagos el 2025

A pocas semanas de concluir 2025, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEE) se encuentra concentrado en resolver los asuntos pendientes y proyecta cerrar 2025 sin rezagos significativos. Así lo informó la magistrada presidenta del organismo, Denise Porras Guerrero, quien aseguró que, a pesar del aumento en los casos derivados de la reciente reforma, que amplió las competencias del Tribunal, se trabaja con celeridad y responsabilidad.

La presidenta explicó que, aunque los plazos legales deben respetarse para garantizar un debido proceso, el Tribunal ha acelerado la tramitación de los juicios y resoluciones pendientes. Entre los casos más recientes destacan los asuntos de Villa de Pozos, el cumplimiento de sentencias de pueblos indígenas y diversos temas relacionados con partidos políticos.

Actualmente, el Tribunal tiene aproximadamente una decena de asuntos en proceso, algunos de los cuales dependen de resoluciones de tribunales federales dentro de la cadena impugnativa. Para la próxima semana se tiene programada una sesión pública en la que se pondrán a consideración del pleno alrededor de cinco casos, lo que refleja el esfuerzo del TEE por mantener su carga de trabajo bajo control.

Porras Guerrero enfatizó que la prioridad del tribunal es garantizar justicia pronta y eficaz, combinando la rapidez con la certeza jurídica necesaria para que la ciudadanía perciba confianza en el sistema electoral. La magistrada confió en que, con esta dinámica, todos los asuntos pendientes podrán resolverse antes de que finalice el año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí