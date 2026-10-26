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Prohibirían encierro de niños migrantes

Buscan que DIF´s habiliten espacios de alojamiento adecuados

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Prohibirían encierro de niños migrantes
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      Prohibir la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes migrantes en estaciones migratorias y recintos de detención, además de establecer obligaciones de alojamiento y protección para los DIF estatal y municipales, son parte de los cambios que una iniciativa busca incorporar a la legislación de San Luis Potosí en materia de derechos de la niñez.

      La propuesta fue presentada por la diputada Sara Rocha Medina y contempla reformar los artículos 81, 82 y 84 BIS de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado. El proyecto incluye a menores acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados, y plantea armonizar las disposiciones locales con la legislación federal.

      Entre las modificaciones propuestas está que el DIF estatal y los municipales habiliten espacios de alojamiento adecuados y brinden protección integral mientras el Instituto Nacional de Migración (INM) determina la condición migratoria de los menores. La iniciativa también establece que el interés superior de la niñez sea una consideración primordial en las actuaciones de las autoridades locales.

      En la exposición de motivos, la legisladora señala que San Luis Potosí es territorio de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Cita estimaciones del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), según las cuales más de 80 mil núcleos familiares migrantes transitan cada año por la entidad. También refiere que en 2017 las autoridades migratorias detectaron en México a 18 mil 300 niñas y niños extranjeros del Triángulo Norte de Centroamérica, de los cuales 16 mil 162 fueron retornados a sus países de origen.

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