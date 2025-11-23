Propondrán estímulos fiscales para jóvenes emprendedores

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, incorporó al Proyecto de Ley de Ingresos 2026, una serie de estímulos fiscales dirigidos a jóvenes emprendedores, propuesta impulsada por el regidor Edgardo Jasso Puente y que próximamente será discutida en Cabildo.

La medida contempla facilidades en trámites de apertura y renovación de licencias de funcionamiento para personas de entre 18 y 29 años, que busquen iniciar o formalizar un negocio en el municipio. De acuerdo con el regidor, la intención es disminuir costos y reducir las barreras que enfrentan quienes intentan emprender por primera vez.

Jasso Puente afirmó que la iniciativa surge de la necesidad de generar condiciones más favorables para la juventud potosina. Sostuvo que muchos proyectos se quedan en el camino por falta de apoyos y señaló que los incentivos propuestos buscan hacer más accesible el proceso de emprender en la capital.

El regidor trabajó con distintas comisiones del Cabildo para lograr que el planteamiento quedara integrado en el paquete fiscal 2026, que ahora deberá pasar por la votación del órgano edilicio antes de enviarse al Congreso del Estado para su análisis.

En caso de aprobarse, corresponderá a las dependencias municipales definir las reglas de operación, los criterios de elegibilidad y los procedimientos para acceder a estos beneficios.