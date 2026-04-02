Propone Sara Rocha nuevas efemérides

Mientras en el Congreso del Estado continúan en discusión temas como movilidad, cuidados, salud y violencia digital, parte de la producción legislativa de la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Sara Rocha Medina, se ha centrado en iniciativas para incorporar nuevas fechas conmemorativas al calendario oficial del estado.

Recientemente, la priista presentó propuestas para declarar el 25 de marzo como Día de la Niña y el Niño por Nacer y el 4 de diciembre como Día de la Libertad Religiosa. Ambas iniciativas plantean la creación de efemérides estatales sobre temas cuyos derechos ya se encuentran reconocidos en la legislación mexicana.

Además de estas propuestas, la legisladora ha promovido iniciativas sobre servicio social y prácticas profesionales con enfoque comunitario, la creación de un Sistema Mixto de Movilidad Segura, reformas a la Ley de la Persona Joven, centros de cuidado infantil en Zonas Industriales, violencia digital en entornos educativos y ajustes al marco constitucional y al reglamento interno del Congreso.

Entre las iniciativas aprobadas reportadas por Congreso Calificado SLP se encuentra la reforma a la Ley de Desarrollo Económico para fortalecer programas, acciones y políticas públicas con perspectiva de género, orientadas a la igualdad de oportunidades económicas para las mujeres. También figura un exhorto a la Dirección General del IMSS Bienestar para priorizar la atención en el Hospital de Ciudad Valles.

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Sin embargo, estas propuestas sobre nuevas fechas conmemorativas llegan en un momento en que el Congreso Local mantiene aún sin resolver discusiones sobre temas de movilidad, cuidados, seguridad, salud y violencia.