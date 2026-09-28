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Piden incentivos fiscales para atraer inversiones a SLP

La directora de Economía de la UASLP planteó incluir estímulos para dar certidumbre a las empresas.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Piden incentivos fiscales para atraer inversiones a SLP
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      Ante la próxima discusión y aprobación del paquete fiscal para el ejercicio 2027, el Gobierno del Estado puede optar por la generación de incentivos fiscales, a fin de generar mayor certidumbre con las empresas instaladas y atraer nuevas inversiones, planteó María Isabel Graciela Vélez Dávila, directora de la Facultad de Economía de la UASLP.

      Consideró que la aplicación de este tipo de medidas forma parte de la responsabilidad gubernamental, que siempre debe de prevalecer principalmente por la gran vocación de desarrollo industrial del estado de San Luis Potosí

      Contextualizó que la economía estatal está sostenida en gran medida por el sector automotriz -las armadoras BMW y General Motors, así como todas las compañías de la cadena de proveeduría-.

      "Yo creo que es esa parte de estar en sintonía, sí efectivamente para cuidar esas inversiones, para generar más inversiones o reinversiones si fuera el caso (...) sí podríamos generar incentivos. Creo yo que generar los incentivos y atraer las inversiones, pero también los incentivos justamente a que los inversionistas decidan invertir en San Luis Potosí", subrayó.

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      "Los inversionistas quieren certidumbre y los gobiernos quieren promover las inversiones, y finalmente nosotros como población, también necesitamos condiciones certeras de desarrollo en general", expuso.

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