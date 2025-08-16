Proponen que delito de extorsión sea perseguido de oficio

El diputado Carlos Arreola Mallol presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para que el delito de extorsión sea perseguido de oficio en San Luis Potosí, es decir, que las autoridades puedan iniciar investigaciones sin depender de la denuncia formal de la víctima.

El planteamiento se inscribe en la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, dada a conocer el 6 de julio de 2025 por la presidencia y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República. Arreola citó datos del INEGI según los cuales 12.6% de los hogares reportó haber sufrido extorsión en el primer semestre de 2025,

La iniciativa incorpora además recomendaciones internacionales —como las de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)— que proponen la investigación de oficio cuando la falta de querella se usa como herramienta de presión o control por parte de los agresores.

En el plano legal, el Código Penal de San Luis Potosí ya tipifica la extorsión y establece penas de cuatro a diez años de prisión, además de multas de 400 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); la propuesta no modifica esas sanciones, sino el procedimiento para su investigación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis. Si avanza en el proceso legislativo, se determinaría expresamente que los delitos contenidos en el capítulo de extorsión podrán ser perseguidos de oficio por las autoridades estatales.