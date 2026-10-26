logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¿Sabías qué?

Fotogalería

¿Sabías qué?

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Propuesta de MC no es viable: SCT

Por Rubén Pacheco

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Propuesta de MC no es viable: SCT
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      No es una alternativa viable, la gratuidad general del servicio de transporte público el 6 de junio del 2027, día de las elecciones, como lo propone el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), adujo Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      En días pasados, Marco Antonio Gama Basarte, dirigente estatal y diputado local del PMC, planteó establecer acceso gratuito al transporte público durante la jornada electoral, a fin de garantizar condiciones que faciliten la participación ciudadana.

      La funcionaria estatal consideró que no es necesario generar este tipo de políticas públicas, pues la zona metropolitana de San Luis Potosí ya cuenta con un servicio público subsidiado, a través del Metro Red.

      "Yo creo que la gente puede preguntar y acudir para ver cuáles son las rutas, y cómo puede hacer las conexiones para a llegar a los puntos donde tenga que emitir su sufragio", puntualizó la titular.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sostuvo que concebir la movilidad bajo un esquema generalizado de 

      gratuidad generaría mayores problemas e inconvenientes logísticos, sobre todo, con los empresarios del sistema concesionado.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SSPC capacita a 72 policías municipales en San Luis Potosí
        SSPC capacita a 72 policías municipales en San Luis Potosí

        SSPC capacita a 72 policías municipales en San Luis Potosí

        SLP

        Rubén Pacheco

        A pesar de avances, un alto porcentaje de policías municipales aún debe completar cursos de formación inicial.

        Crecen fraudes con inversiones e inmuebles en SLP
        Crecen fraudes con inversiones e inmuebles en SLP

        Crecen fraudes con inversiones e inmuebles en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Víctimas tienen un año para presentar querellas ante el Ministerio Público, advierte Fiscalía.

        SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones
        SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones

        SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones

        SLP

        Rubén Pacheco

        La propuesta del PMC busca facilitar la participación ciudadana durante la jornada electoral

        A la baja ETS en SLP, pero aumentan casos de VIH
        A la baja ETS en SLP, pero aumentan casos de VIH

        A la baja ETS en SLP, pero aumentan casos de VIH

        SLP

        Rubén Pacheco

        Casos de sífilis congénita crecieron de 4 a 35 en 2026, mientras que VIH aumentó de 315 a 327 en SLP