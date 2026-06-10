Bloquean el acceso a Logistik 2

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Ejidatarios de Laguna de San Vicente bloquean dos accesos al Parque Industrial Logistik 2, en protesta porque los excedentes pluviales se van a las tierras que pertenecen al ejido.

Impacto en la comunidad

El bloqueo provocó fuertes problemas logísticos, porque los operadores de autotransporte pesado y de personal, automovilistas y vecinos debieron regresar por la misma carretera y tratar de ingresar por otros puntos.

La mayoría de los transportistas trataron de ganar tiempo ingresando por otros puntos hacia el parque industrial, pero mientras ello ocurría, perdieron horas de trabajo y retrasaron el ingreso o salida de trabajadores de las empresas, que en el sector son en su mayoría de autopartes.

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¿Qué declararon los ejidatarios?

Los ejidatarios bloquearon el Acceso 2 hacia el parque industrial y la Carretera federal número 37 (Villa de Reyes-San Felipe) en reclamo porque durante las lluvias fuertes de los últimos días les han mandado el agua a sus parcelas.

Los vecinos refirieron que el problema ya empieza a inutilizar sus tierras para trabajar cultivos o cualquier otro fin de explotación autorizada. Algunos más reconocieron que entre los polígonos afectados hay tierras que permanecen ociosas.

Los ejidatarios pidieron a las autoridades el uso de maquinaria para el desazolve de las zonas afectadas por las lluvias, por considerar que si eso no ocurre, se acumulará más agua y será todavía más complicado trabajar la tierra para fines de agricultura, silvicultura y ganadería.

En el sitio se presentaron elementos de la Guardia Civil del Estado y negociadores de la alcaldía de Villa de Reyes para destrabar el conflicto y finalmente los ejidatarios se retiraron al poco rato de organizar el bloqueo.