Comisión avala escalones accesibles para personas de talla baja

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobó incorporar el "escalón universal" a la legislación de San Luis Potosí como una medida de accesibilidad para personas de talla baja. El dictamen todavía deberá ser discutido y votado por el Pleno.

La propuesta reforma la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios. Define el escalón universal como un apoyo fijo o portátil, formado por uno o varios peldaños de baja altura, destinado a compensar las diferencias entre la estatura de una persona y determinada infraestructura, mobiliario o equipamiento.

El mecanismo podría instalarse en clínicas, hospitales, hoteles, restaurantes, oficinas públicas, bancos, terminales de pasajeros, plazas comerciales y tiendas de autoservicio, de acuerdo con las características de cada inmueble.

La modificación obligaría a considerar este recurso en proyectos de construcción, adaptación o remodelación de espacios destinados a brindar servicios al público. También contempla otros elementos de accesibilidad, como sanitarios adaptados, rampas, elevadores, estacionamientos, salidas de emergencia y guías táctiles y auditivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque la medida está dirigida principalmente a personas de talla baja, el dictamen señala que también podría facilitar el acceso de personas con determinadas discapacidades físicas, así como de niñas y niños.

La iniciativa fue presentada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. De acuerdo con el legislador, el dispositivo busca evitar el uso de objetos improvisados, como cajas o sillas, para alcanzar mostradores, mobiliario o servicios.

El proyecto contempla que la reforma entre en vigor al comenzar el año siguiente a su aprobación, debido al posible impacto presupuestario de las adecuaciones. Sin embargo, el comunicado legislativo no precisa plazos particulares para que cada inmueble realice los ajustes.

LEA TAMBIÉN Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo El dictamen plantea incorporar al menos a ocho personas dentro del espectro o representantes de organizaciones civiles; los cargos no serían remunerados

El dictamen será enviado al Pleno del Congreso para continuar con el proceso legislativo. Hasta que sea aprobado y publicado, la incorporación del escalón universal no constituye una obligación vigente.