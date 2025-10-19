Quitan 847.7mdp a la Seduvop

Hasta septiembre de este año, cinco dependencias estatales han sufrido reducciones presupuestales que van de los 4.9 a los 847.7 millones de pesos, siendo la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), la más afectada.

En contraste, de acuerdo a la cuenta pública estatal correspondiente al tercer trimestre del año, que la Secretaría de Finanzas entregó al Congreso el pasado 15 de octubre, 19 dependencias del ejecutivo recibieron incrementos en sus partidas previstas a inicios de año y cinco enfrentaron recortes.

De las afectadas, la Seduvop vio reducida su presupuesto original, de seis mil 805.5 millones de pesos a cinco mil 957.8 millones de pesos, una baja de 847.7 millones de pesos.

La segunda más afectada fue la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, que perdió 592.6 millones de pesos, pues pasó de tres mil 213.4 millones a dos mil 620.7 millones de pesos.

Con reducciones menores aparecen el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, cuyo presupuesto bajó 179.8 millones de pesos; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, a la que se le recortaron 26.9 millones de pesos y la Unidad de Sistemas de Informática del Poder Ejecutivo, que redujo su presupuesto 4.9 millones de pesos.

En el caso contrario, dependencias que recibieron alzas presupuestales, la Secretaría de Finanzas fue la más beneficiada, pues de mil 530.6 millones de pesos que tenía presupuestados, se le sumaron mil 010.1 millones de pesos, para llegar a los dos mil 540.8 millones de pesos.

Le sigue la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que aumentó su presupuesto en 642.4 millones de pesos. La otra dependencia educativa del gabinete, el Sistema Educativo Estatal Regular, le sigue con un incremento de 234.7 millones de pesos.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo un alza de 134.4 millones de pesos y en la de Seguridad Pública, el incremento fue de 129 millones de pesos.