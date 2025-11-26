Realizan parlamento de jóvenes mujeres

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Estado realizó este martes el Primer Parlamento de Mujeres Jóvenes “La Joven de Amajac” al que acudieron representantes de las cuatro zonas del estado y de diversos sectores sociales para exponer los temas de mayor preocupación en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).

Las participantes rindieron protesta como diputadas por un día ante la actual Directiva del Congreso que está integrada precisamente por mujeres. Una por una, subieron a la tribuna a hacer pública su preocupación por diversos temas, pero también propusieron soluciones.

Abordaron tópicos sobre la creciente violencia feminicida; la falta de más y mejores leyes para proteger a las mujeres; la reciente apertura de espacios políticos para ellas; la desigualdad salarial; el acoso en el ámbito universitario y escolar en general; la realidad de las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad y varios temas más.

El Parlamento de las Mujeres Jóvenes fue una iniciativa impulsada principalmente por la diputada Roxanna Hernández Ramírez y la Comisión de Igualdad de Género. En una breve intervención, la legisladora destacó la importancia de avanzar en los temas de género “de la mano de las colectivas, de las mujeres indígenas, de todas las mujeres del interior del estado, cuyas iniciativas serán escuchadas para mejorar la legislación”.

La Directiva del Parlamento fue presidida por Fernanda Elizabeth Mejía Rivas; Marissa Fernanda Jonguitud Hernández como primera vicepresidenta; Brenda Rocío Hernández como segunda vicepresidenta; Gloría Hernández Hernández como primera secretaria; Gabriela Sayuri Láinez Alvineda como segunda secretaria, entre otras jóvenes.