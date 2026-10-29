Planea Gallardo construir acuario con 25 tiburones

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Para el 2027, se prevé la construcción de un acuario con 25 tiburones de diferentes especies y pulpos, en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, anunció el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Previo a inaugurar una casa del terror en el denominado "castillito encantado" del parque Tangamanga I, refirió que la infraestructura acuática implicará una inversión superior a los 150 millones de pesos.

Describió que el Gobierno del Estado ya tiene pláticas avanzadas con empresarios de California, Estados Unidos, a fin de generar las condiciones para edificar la nueva atracción turística y ecológica.

Complementó que también se tiene previsto modificar el nombre y el concepto del complejo cultural. "El Laberinto lo único que tiene bello, son los ladrillos que tiene por fuera; por dentro está muy mal el museo. Obsoleto totalmente, los niños ya se aburrieron", remató.

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"Que podamos ser visitados de Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas (...) lo tenemos puesto precisamente para a partir de enero, arrancar este gran proyecto y consolidar ese museo", remató.

Gallardo Cardona refirió que las visitas serían gratuitas para las escuelas gubernamentales, mientras que, en las particulares y algunos sectores privados se cobraría un monto de recuperación para la realización

de recorridos.