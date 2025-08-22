Recursos para Cruz Roja nunca alcanzan: Vancini

La Cruz Roja en San Luis Potosí continúa enfrentando dificultades financieras que afectan su operación diaria y la atención médica que ofrece a la población. Ante esta situación, la diputada Mireya Vancini Villanueva, integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, aseguró que la institución legislativa seguirá brindando apoyo económico a la organización.

En entrevista, Vancini Villanueva señaló que los recursos destinados a la salud nunca son suficientes. “Claro que en el apoyo a la salud estaremos presentes. Yo creo que es algo que siempre se ve que no puede alcanzar. No hay un recurso que alcance”, dijo.

Añadió que la inversión gubernamental en salud es limitada porque “no te da votos y los enfermos no importan”.

Sobre futuros apoyos económicos, Vancini Villanueva explicó que el Congreso continuará respaldando a la institución, pero reiteró que la participación ciudadana es clave para mantener los servicios.

“Vamos a apoyar, pero sí se necesita apoyo incluso de todos los ciudadanos. Me consta las cifras que ha manejado la Cruz Roja. Son buenas cifras, buen trabajo. Están dedicados en tiempo para poder ayudar a la salud de los pocos”, señaló.

En marzo pasado, como parte de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana “México Dona”, el Congreso de San Luis Potosí realizó una donación de 100 mil pesos, recabados mediante la aportación de un día de sueldo de cada diputado y colectas de los trabajadores del Poder Legislativo.