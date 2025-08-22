logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Ataque ruso pega a fábrica de EU

Rusia lanza brutal embestida en Ucrania con drones y misiles

Por AP

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Ataque ruso pega a fábrica de EU

Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó un infrecuente ataque nocturno con drones y misiles en el oeste de Ucrania, dijeron las autoridades el jueves, alcanzando objetivos que incluyen una planta electrónica de propiedad estadounidense y agregando más incertidumbre en los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El ataque aéreo en una parte de Ucrania que se había librado en gran medida de ataques tan concentrados fue uno de los más grandes realizados por Rusia este año y se produjo en medio de las objeciones de Moscú a aspectos clave de las propuestas que podrían poner fin a los combates tras la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la guerra con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska la semana pasada antes de recibir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya líderes europeos en la Casa Blanca el lunes.

Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles balísticos y de crucero durante la noche, dijo la Fuerza Aérea ucraniana. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los bombardeos provocaron la muerte de al menos una persona e hirieron a otras 15, según las autoridades.

Una planta electrónica estadounidense cerca de la frontera con Hungría también fue atacada, según Andy Hunder, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania. La fábrica Flex es una de las mayores inversiones estadounidenses en Ucrania, dijo Hunder a The Associated Press.

En el momento del impacto, 600 trabajadores del turno de noche estaban en las instalaciones y seis de ellos resultaron heridos, dijo Hunder. 

“El mensaje es claro: Rusia no busca la paz. Rusia ataca negocios estadounidenses en Ucrania, humilla a los negocios estadounidenses”, dijo Hunder.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Israel retomará la negociación
Israel retomará la negociación

Israel retomará la negociación

SLP

AP

Primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que seguirá adelante con la toma de Gaza

El terrorismo azota Colombia
El terrorismo azota Colombia

El terrorismo azota Colombia

SLP

AP

Al menos 17 muertos dejan el derribo de un helicóptero policial y el estallido de un cochebomba

Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos
Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos

Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos

SLP

AP

Huracán “Erin” se aleja de costa de Carolina del Norte
Huracán “Erin” se aleja de costa de Carolina del Norte

Huracán “Erin” se aleja de costa de Carolina del Norte

SLP

EFE

El meteoro provocó fuertes vientos e inundaciones