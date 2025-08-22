Ataque ruso pega a fábrica de EU

Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó un infrecuente ataque nocturno con drones y misiles en el oeste de Ucrania, dijeron las autoridades el jueves, alcanzando objetivos que incluyen una planta electrónica de propiedad estadounidense y agregando más incertidumbre en los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El ataque aéreo en una parte de Ucrania que se había librado en gran medida de ataques tan concentrados fue uno de los más grandes realizados por Rusia este año y se produjo en medio de las objeciones de Moscú a aspectos clave de las propuestas que podrían poner fin a los combates tras la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la guerra con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska la semana pasada antes de recibir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya líderes europeos en la Casa Blanca el lunes.

Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles balísticos y de crucero durante la noche, dijo la Fuerza Aérea ucraniana.

Los bombardeos provocaron la muerte de al menos una persona e hirieron a otras 15, según las autoridades.

Una planta electrónica estadounidense cerca de la frontera con Hungría también fue atacada, según Andy Hunder, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania. La fábrica Flex es una de las mayores inversiones estadounidenses en Ucrania, dijo Hunder a The Associated Press.

En el momento del impacto, 600 trabajadores del turno de noche estaban en las instalaciones y seis de ellos resultaron heridos, dijo Hunder.

“El mensaje es claro: Rusia no busca la paz. Rusia ataca negocios estadounidenses en Ucrania, humilla a los negocios estadounidenses”, dijo Hunder.