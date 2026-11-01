Suspenden paradas de Red Metro por abusos de estudiantes

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La incorporación de la Red Metro al interior del estado generó una respuesta positiva en la población, sin embargo, un porcentaje muy bajo de personas provocó pintas en las unidades vehiculares y generó la suspensión de algunas paradas, reveló Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Describió que el año pasado, el Gobierno del Estado decidió suspender un parabús ubicado en un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) en el municipio de Ciudad Valles, debido a faltas de respeto cometidas por estudiantes en contra de adultos mayores.

En tanto, refirió que la otra cancelación parcial procedió en un parabús localizado en el Instituto Tecnológico Superior del municipio de Rioverde, donde alumnos subieron una bocina que generó molestias a los pasajeros, entre ellos, a niños con autismo que abordan metros más adelante.

Macizo que la medida aplicada en la municipalidad rioverdense se levantó, luego que autoridades de la institución educativa se comprometieron a intervenir para que el alumnado mostrara mayor respeto para la ciudadanía y las reglas del transporte gubernamental.

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"Nosotros tenemos que cuidar la integridad física de las personas que viajan a bordo de las unidades(...) sabemos que, para una persona con autismo emitir sonidos tan fuertes, es una agresión directa. Entonces nosotros le solicitamos que se comportaran de manera adecuada", relató.

Aunado a la anterior, la funcionaria estatal confirmó que algunas vehículos camiones sufrieron vandalismo de alumnos, quienes realizaron pintas en paredes y asientos.

Complementó que otra incidencia se suscitó en el inicio del sistema de movilidad en Ciudad Valles, pues uno de los vehículos fue vandalizado con la ruptura de una ventana.