Reformarán nueva Ley Orgánica del PJ

El Congreso del Estado de San Luis Potosí dio un paso relevante en el proceso de construcción de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, luego de acordar que las tres iniciativas actualmente en curso serán analizadas y fusionadas para conformar un solo dictamen que será presentado al Pleno en próximas fechas.

El acuerdo se alcanzó durante el foro “Hacia una nueva Ley Orgánica”, donde participaron representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo, Fiscalía General del Estado y del propio Poder Judicial. En el encuentro se expusieron dudas, inquietudes y propuestas en torno a la necesidad de actualizar el marco normativo que rige al sistema judicial potosino.

Actualmente existen tres iniciativas sobre la mesa. La primera fue presentada en febrero por la diputada morenista Gabriela Torres; la segunda, en julio, por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y la más reciente, ingresada apenas el pasado viernes 6 de septiembre, impulsada en la Diputación Permanente por 21 diputados de distintas fracciones parlamentarias.

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente del foro, confirmó al término de los trabajos que las tres propuestas serán tomadas como base para integrar una sola iniciativa, con el objetivo de construir un proyecto sólido que responda a las necesidades del Poder Judicial y a la demanda ciudadana de mayor eficiencia en la impartición de justicia.

De manera paralela al foro, la diputada Gabriela Torres, junto con sus compañeros de bancada Roberto García, Emilio Rosas y Nancy Jeanine, así como especialistas y académicos en derecho, instalaron una Mesa Técnica de Trabajo que dará seguimiento a la revisión de la Ley Orgánica.

Con ello, se avanza en un proceso legislativo que busca no solo modernizar la estructura normativa del Poder Judicial, sino también garantizar que el marco legal resultante sea producto de un consenso amplio entre los poderes del Estado y la sociedad civil.