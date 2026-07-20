Desdeña el Congreso necesidades en turismo
Las reformas se enfocan en derechos y obligaciones dentro de la Ley de Turismo y la Ley Orgánica del Municipio Libre.
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Mientras el turismo estatal mantiene pendientes en materia de promoción, infraestructura y consolidación de destinos, la agenda legislativa durante el receso del Congreso del Estado, se enfocó en reformas relacionadas con capacitación de prestadores de servicios, actualización de registros y atención al visitante, sin incorporar cambios en presupuesto, nuevos programas o estrategias de mayor alcance para el sector.
Diputadas PVEM presentan iniciativas para turismo en San Luis
Durante las sesiones de la Diputación Permanente del 6 y 13 de julio, fueron presentadas cuatro iniciativas en materia turística, promovidas por las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María Aranzazu Puente Bustindui y Brisseire Sánchez López.
Propuestas buscan profesionalización y actualización legal
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Los proyectos plantean modificaciones a la Ley de Turismo del Estado y a la Ley Orgánica del Municipio Libre, principalmente para ajustar obligaciones y derechos dentro del marco vigente.
Puente Bustindui, propuso reformar el artículo 66 de la Ley de Turismo para establecer como derecho de las personas prestadoras de servicios turísticos, participar en programas de profesionalización y capacitación.
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