Refuerza SAT campaña para evitar el “coyotaje”

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó la campaña para evitar el coyotaje, bajo la advertencia de que sus servicios son gratuitos y que el personal que atiende está plenamente identificado

La campaña del SAT incluye la colocación de papeles en la fachada del edificio principal de la calle Independencia esquina con Melchor Ocampo, en el centro de la ciudad capital, que contienen una leyenda de advertencia de no dejarse engañar por los coyotes que dicen ofrecer servicios para extraer citas.

Precisaron que el SAT atiende rápido y no necesita que terceros hagan las citas, trámite inválido por el que además, los coyotes cobran un ingreso extra.

La colocación de los textos de advertencia de no dejarse engañar por coyotes, es un refuerzo de una campaña emprendida por el SAT en todo el país, que incluye la colocación de bandas de fila de ingreso y bocinas en las que todo el horario laboral, una voz femenina advierte de que el servicio de administración tributaria únicamente provee de servicios gratuitos.

