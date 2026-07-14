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Regresan relicario de Santo Toribio

Por Martín Rodríguez

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Regresan relicario de Santo Toribio
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      La Fiscalía General del Estado entregó las reliquias de Santo Toribio Romo a la administración del templo del Señor de Burgos (El Saucito), pieza robada el fin de semana pasado.

      En el templo, durante la misa de 7 de la noche de este lunes, el presbítero Marco Antonio Luna Aguilar presentó de regreso el relicario que trae consigo los restos del santo de Jalostotitlán, Jalisco, cuyas reliquias fueron donadas al templo del Saucito para su veneración y la petición de milagros. 

      El titular de la parroquia explicó que es lamentable que la gente ya no distinga el valor que representa cada cosa que se lleva, y eso sucede cuando ya no distinguen ni siquiera lo que por ejemplo representa el relicario para la religión católica. 

      Añadió que también se tiene que tomar en cuenta el valor de lo sagrado y lo que representa, que se ha venido perdiendo y por ello, ese deterioro abona a los incidentes que se han presentado en contra de imágenes y reliquias de la Iglesia Católica. 

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      Informó que este lunes por la mañana y una vez que la Fiscalía General del Estado recabó sus propias evidencias, el bien sustraído fue regresado para la colocación en el lugar donde se localizaba. 

      Este lunes por la tarde las reliquias fueron colocadas en el lugar original, para ser presentadas de nuevo en la misa de 7 de la noche, por el propio titular de la parroquia. 

      Llamó a los creyentes y no creyentes a que se concienticen del valor que representa para la Iglesia Católica, toda pieza de arte, reliquia o elemento para la práctica litúrgica y para la permanencia de la fe.

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