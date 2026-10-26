Regular uso de celular debe restringir horarios laborales de docentes

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La regulación del uso personal y no pedagógico de teléfonos celulares durante la jornada escolar, también debería considerar la restricción de los horarios de trabajo para consultar a los docentes, planteó Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, secretaria general de la sección 52 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

En la actualidad, las autoridades educativas de San Luis Potosí, se encuentran en el plazo de seis meses para determinar los lineamientos y demás disposiciones para su aplicación, según precisa el decreto 0600 publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

La lideresa sindical contextualizó, que el alcance de la legislación puede considerar el planteamiento, porque es común que los padres y las madres de familia, envían mensajes vía mensajería telefónica a altas horas de la noche.

"Y se molestan si no les contestas. Entonces esa sería la asignación: ver qué dice la norma y capacitar a los docentes; lo que diga, cumplirlo (...) claro, eso es muy importante (también evitar casos de acoso)", subrayó.

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Anunció que la organización gremial realizará una capacitación en la materia centralizado en acatar la nueva disposición: "lo que diga la ley, es lo que nosotros vamos a desplegar", recalcó.

Al respecto, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), explicó en semanas anteriores que previo a la entrada en vigor, trabajará con las comunidades escolares para brindar información y acompañamiento a docentes, madres y padres de familia, personas tutoras y estudiantes.

El objetivo de la consulta y las reuniones colegiadas, es generar una serie de acuerdos.