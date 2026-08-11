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Rehabilitación del subcolector en Tequisquiapan avanza a etapa final

La obra responde a acumulaciones de grasa y raíces que afectaban el subcolector sanitario.

Por Rolando Morales

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Rehabilitación del subcolector en Tequisquiapan avanza a etapa final
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      La rehabilitación del subcolector sanitario de la avenida Venustiano Carranza, entre Alfredo M. Terrazas y Avanzada, en el Barrio de Tequisquiapan, se encuentra en su etapa final, luego de que concluyera la instalación de la nueva tubería en el tramo intervenido.

      Interapas avanza en la rehabilitación del subcolector

      De acuerdo con Interapas, ya fueron colocados 48 metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 18 pulgadas, además de que el terreno fue rellenado y compactado. El siguiente paso será realizar trabajos de bacheo para retirar las afectaciones que dejó la intervención sobre la vialidad.

      Origen y alcance de la obra

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      La obra surgió después de una revisión de la red sanitaria en la zona, donde se detectaron acumulaciones de grasa y raíces que estaban afectando el funcionamiento del subcolector. Ante estas condiciones, se determinó sustituir el tramo en lugar de limitar los trabajos a labores de limpieza.

      Los trabajos representan un gasto de alrededor de 450 mil 750 pesos y forman parte del tercer paquete de obras consideradas prioritarias por el organismo operador. La intervención se concentra en uno de los principales corredores viales de la capital, por lo que durante su ejecución también se han generado afectaciones a la circulación.

      La avenida Venustiano Carranza conecta el Centro Histórico con sectores del poniente de la ciudad y mantiene un flujo constante de vehículos, además de concentrar actividad comercial y habitacional. Una vez concluido el bacheo, quedará pendiente verificar si la sustitución del tramo permite resolver de manera permanente los problemas que presentaba el subcolector.

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      Los trabajos comenzarán este martes a las 10:00 horas y se contempla que los cierres, desvíos y contraflujos permanezcan hasta aproximadamente las 16:00 horas.

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