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Reporta SGS recaudación de 80 mdp en predial

Por Flor Martínez

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A

La campaña de recaudación del impuesto predial correspondiente al primer trimestre del año, logró cumplir con la meta establecida de 80 millones de pesos, informó el Tesorero Municipal, José Guadalupe Pérez Zúñiga.

Sostuvo que, en la recta final de la campaña, particularmente en los días recientes, se registró una alta afluencia de ciudadanos interesados en aprovechar el 5 por ciento de descuento antes de su vencimiento, lo que permitió alcanzar el objetivo previsto.

Asimismo, destacó que esta respuesta positiva por parte de la ciudadanía se ha mantenido de manera constante en los últimos años, lo que ha permitido cumplir con las metas de recaudación de forma anual.

El funcionario reconoció la participación de los contribuyentes, así como el trabajo de la administración municipal para incentivar el cumplimiento de esta obligación fiscal.

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Dijo que el programa “Contribuyente Cumplido” estableció la habilitación de cajas recaudadoras en horarios extendidos, ampliación de ubicaciones y el recorrido del Catastro Móvil, lo que reiteró permitió alcanzar la meta, pero sobre todo, la participación de las familias.

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