Repunta venta de casas de segunda mano: AMPI

Espera el sector inmobiliario que en 2026 haya un repunte en construcción

Por Samuel Moreno

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
La oferta de vivienda nueva en San Luis Potosí se mantiene limitada, sin embargo, el mercado inmobiliario ha encontrado dinamismo en la venta de vivienda recuperada o de segunda mano, tendencia que ha crecido significativamente en los últimos meses, informó Olga Espitia Lanuza, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en la entidad.

De acuerdo con la representante del sector, gran parte de las operaciones actuales corresponden a inmuebles que los propietarios deciden vender para acceder a una mejor vivienda o cambiar de zona, lo que ha generado un mercado activo y con amplias oportunidades de colocación.

Espitia Lanuza destacó que el 2026 se perfila como un año de crecimiento para la vivienda de interés social, impulsado tanto por la llegada de desarrolladores privados como por los programas federales de bienestar recientemente anunciados, los cuales facilitarán el acceso a créditos y a esquemas de financiamiento más accesibles para las familias.

La dirigente de AMPI consideró que estas medidas podrían favorecer la adquisición de vivienda asequible, ampliando las oportunidades para sectores que tradicionalmente han enfrentado mayores dificultades para obtener créditos hipotecarios.

