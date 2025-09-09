Respaldan llamado de órganos empresariales

El diputado local de Morena, Emilio Rosas Montiel, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, respaldó el llamado de organismos empresariales como Coparmex para que el proyecto de presupuesto 2026, se realice de manera justificada y transparente, tomando en cuenta al sector productivo de San Luis Potosí.

Rosas Montiel destacó el papel activo de los distintos organismos empresariales de la entidad, incluyendo Canacintra, Canaco, AMPI, UUZI y Aderiac, y reconoció que su participación es fundamental para fortalecer la propuesta presupuestal y garantizar un desarrollo económico equilibrado.

“Todos sabemos que uno de los retos institucionales más importantes para el Congreso del Estado es siempre el presupuesto, el proyecto de ingresos y egresos del Estado potosino. En este sentido, tenemos que hacer un trabajo muy responsable para generar condiciones de prosperidad compartida”, señaló el legislador.

El legislador señaló que la revisión responsable del presupuesto es uno de los retos institucionales más importantes del Congreso del Estado y enfatizó que sumar las voces especializadas, permitirá que el Gobierno del Estado, pueda aplicar recursos de manera más eficiente y estratégica, en beneficio de toda la entidad.

Asimismo, consideró positivo que los organismos empresariales, hayan advertido la necesidad de analizar con detalle, el proyecto de presupuesto 2026, lo que permitirá generar condiciones favorables para el crecimiento económico y la prosperidad compartida en San Luis Potosí.