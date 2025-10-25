Restaurantes esperan repunte en ventas

Se espera que el evento conocido como “Xantolo en tu ciudad”, el Día de Muertos y el Buen Fin ayuden a los restauranteros, y se espera que estos meses que vienen sean positivos, porque septiembre fue el peor mes del año, incluso comparable con la pandemia, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac Alejandro Espinosa Abaroa.

Aseguró que octubre levantó un poquito, pero no tan lejos del reporte de ventas de septiembre. Sin embargo, la mayor esperanza está en la temporada decembrina, cuando en ocasiones las ventas aumentan de un 50 a un cien por ciento.

Añadió que hay promoción turística de parte del Ayuntamiento y de Gobierno del Estado, pero al final, todo mundo puede asumir la responsabilidad de promover el turismo de San Luis Potosí.

Dijo que existe abierto interés para que los locales salgan, decir la gente que está todos los días aquí, que consuman y que la economía se active.

Dijo que lo que sí queda claro es que es producto de una desaceleración económica, porque precisamente por el tema económico, una familia recorta gastos y lo primero que deja de invertir es en una salida a un restaurante.Explica que incluso hay quienes tratan de irse a restaurantes más baratos, en vez de salir toda la semana, nada más acude una vez.