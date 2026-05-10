Retiran facultades a la Seduvop para poder escriturar y regularizar

La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, aprobó retirar a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) de los procesos de regularización y escrituración de 495 lotes en Matehuala, luego de que la dependencia permaneciera durante años, como responsable de trámites para los que ya no tenía facultades legales.

El cambio transfiere la responsabilidad al Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (Inrevis), organismo creado en 2023 y que actualmente concentra las atribuciones en materia de regularización y vivienda social. La modificación busca destrabar expedientes pendientes desde 2005 relacionados con el fraccionamiento Benito Juárez García, donde familias continúan sin concluir sus procesos de escrituración.

La iniciativa fue enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y aprobada por unanimidad en comisiones. De acuerdo con el dictamen, mantener a la Seduvop al frente de los procedimientos representaba riesgos para la validez jurídica de los trámites, además de generar conflictos de competencia e incertidumbre para los beneficiarios.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado Héctor Serrano Cortés, informó que la reforma no modifica la distribución de los terrenos ni las características originales del decreto aprobado hace casi dos décadas, sino que actualizaría a la autoridad encargada de concluir los procesos rezagados. El documento también incorpora mecanismos para resolver casos de beneficiarios fallecidos, transmisión de posesión y expedientes que quedaron inconclusos.

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El Decreto Legislativo No. 410 autorizó en 2005 la enajenación de 495 lotes para vivienda en dicho municipio . Sin embargo, parte de los trámites de regularización y escrituración permanecen pendientes casi 20 años después. Con la aprobación del dictamen, la Seduvop deberá transferir expedientes e información al Inrevis para continuar los procedimientos. El tema será votado próximamente en el Pleno del Congreso del Estado.