Xantolo Bike 2026: rodada y concurso en Villa de Pozos hoy
La rodada ciclista Xantolo Bike 2026 inicia a las 19:30 horas con registro previo en la plaza principal.
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Autoridades de Villa de Pozos recordaron a la población que hoy viernes 30 de octubre se realizará la rodada ciclista y concurso de disfraces "Xantolo Bike 2026", como parte de las actividades del Festival de Día de Muertos de Villa de Pozos, evento que podría generar cierres viales en las calles más céntricas de la cabecera municipal.
Guardia Civil Municipal y cierres viales
Automovilistas y peatones deberán tomar precauciones durante la tarde y noche de hoy, ya que se prevén cierres o desvíos temporales por parte de la Guardia Civil Municipal y su área de Vialidad para facilitar el paso seguro de los ciclistas. Sin embargo, hasta ayer por la tarde, las autoridades no habían informado con precisión qué calles serán intervenidas ni los horarios específicos de las restricciones.
Registro y recorrido de la rodada ciclista
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Se sabe que el registro de participantes iniciará a las 7:00 de la tarde en la plaza principal, frente a las letras monumentales, mientras que la salida está programada para las 7:30 p.m. El recorrido incluirá algunas de las principales vialidades de la cabecera municipal y tendrá entre sus puntos de paso el Panteón Municipal.
Al concluir el recorrido se realizará un concurso de disfraces, en el que se premiarán las caracterizaciones más destacadas inspiradas en el Xantolo y las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.
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