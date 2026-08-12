"Roxanna Hernández ocupará cargo público"

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La salida de Roxanna Hernández Ramírez del Congreso del Estado se da en medio de su próxima incorporación a otro espacio del servicio público, movimiento que su compañero de bancada, Luis Fernando Gámez Macías, dijo celebrar.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre cuál sería su destino, se limitó a responder: "No lo sé, no lo sé".

De manera extraoficial, se menciona que Hernández Ramírez podría encabezar la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, dependencia que actualmente permanece con Gloria Serrato Sánchez como encargada de despacho desde hace un año.

Ante este y otros relevos previos, Gámez Macías sostuvo que el trabajo legislativo no se ve afectado, al considerar que las y los suplentes también tienen la responsabilidad de entregar resultados. Señaló que los nuevos legisladores fueron electos junto con los propietarios, por lo que también están obligados a rendir cuentas sobre su desempeño.

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"Yo ayer por la noche me enteré de esta noticia, felicité a Roxana porque sé que va a otro espacio en el servicio público. Las comisiones cuentan con los secretarios que tienen ya el antecedente legislativo de cada uno de los temas y me parece que encontrarán resultados muy rápidos.

Los suplentes son cinco y bueno, pues habrá que seguirlos impulsando porque finalmente cuando se vota por un cargo legislativo, se vota por el propietario suplente y los dos tenemos que entregar cuentas", mencionó.

El posicionamiento ocurre además en medio de cuestionamientos sobre algunos suplentes que han mantenido distancia de los medios de comunicación. Gámez dijo respetar las razones de sus compañeros para no conceder entrevistas, pero señaló que la transparencia permite explicar el trabajo del Congreso tanto a la prensa como a la ciudadanía.