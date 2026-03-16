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Salud le donará inmuebles al IMSS-Bienestar

Deberán seguir destinados a los servicios de salud; de lo contrario, regresarían al patrimonio estatal

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Salud le donará inmuebles al IMSS-Bienestar

El Gobierno de San Luis Potosí busca transferir al programa federal IMSS-Bienestar cuatro inmuebles donde actualmente operan unidades médicas públicas, por lo que los Servicios de Salud del estado solicitaron al Congreso local autorización para desincorporar estos predios del patrimonio estatal y donarlos a ese organismo federal.

Acciones de la autoridad

La solicitud fue presentada por la directora general de los Servicios de Salud, Elizabeth Dávila Chávez. Los inmuebles son propiedad del organismo estatal y cuentan con infraestructura hospitalaria utilizada para brindar atención médica a la población, particularmente a personas que no cuentan con seguridad social.

Cronología del caso

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La transferencia forma parte del proceso mediante el cual San Luis Potosí se incorporó al modelo federal de atención médica para población sin seguridad social.

En agosto de 2023, la Secretaría de Salud federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-Bienestar y el gobierno estatal firmaron un convenio de coordinación para transferir personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos al nuevo esquema de atención.

Posteriormente, en marzo de 2024 se firmó un convenio específico que contempla la transferencia de inmuebles donde operan unidades médicas. En seguimiento a ese acuerdo, la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud del Estado autorizó en sesiones celebradas el 12 de mayo y el 27 de octubre de 2025 iniciar las gestiones para donar cuatro propiedades incluidas en ese proceso.

La iniciativa establece que los inmuebles deberán continuar destinados a la prestación de servicios médicos públicos; en caso contrario, la propiedad regresaría al patrimonio estatal.

También se señala que los gastos técnicos, administrativos y de inscripción derivados de la transferencia correrán a cargo de IMSS-Bienestar.

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