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San Francisco regresará a su nicho del altar

Por Leonel Mora

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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San Francisco regresará a su nicho del altar
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      Las celebraciones en honor a San Francisco de Asís entran en su etapa final en Villa de Pozos, donde este próximo sábado 31 de octubre se realizará una misa especial, un acto de veneración y una procesión que marcarán la despedida temporal de la imagen del santo patrono de la cabecera municipal.

      Luego de permanecer varias semanas en un sitio especial junto al altar principal del templo parroquial, la venerada efigie será acompañada por fieles en un recorrido por las principales calles de la localidad a partir de las 6:00 de la tarde. Al concluir la procesión y regresar al santuario, la imagen será colocada nuevamente en su nicho, en la parte alta del altar central, donde permanecerá hasta las festividades del próximo año.

      Para la comunidad católica de Villa de Pozos, este acto representa el cierre simbólico de unas celebraciones profundamente arraigadas en la vida religiosa y social del municipio. La figura de San Francisco de Asís ha acompañado a generaciones de familias poceñas y continúa siendo un referente de fe, identidad y convivencia comunitaria.

      Las festividades de este año tuvieron además un significado especial, ya que el pasado 3 de octubre se conmemoraron 800 años del fallecimiento del fundador de la orden franciscana, fecha que para la tradición católica representa también su nacimiento a la vida eterna.

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